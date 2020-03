Polizei Köln

POL-K: 200317-2-K Führerschein nach mutmaßlichen Rennen beschlagnahmt

Köln (ots)

Am Montagabend (16. März) haben Polizisten den Führerschein eines Cabrio-Fahrers (30) beschlagnahmt. Dem Kölner wird vorgeworfen, gegen 18.20 Uhr mit einem gemieteten BMW 220i mit nahezu 200km/h durch den Baustellenbereich der Bundestraße 55a in Richtung Zoobrücke gerast zu sein. Er war zuvor mit dem Carsharing-Auto an der Anschlussstelle Refrath auf die Bundesautobahn 4 gefahren, hatte ruckartig auf den linken Fahrstreifen gewechselt und extrem beschleunigt. Ein Streifenteam, das in gleicher Fahrtrichtung unterwegs war, folgte dem Auto laut Tachoanzeige mit über 200km/h. Die Beamten stoppten den 30-Jährigen hinter dem Kalker Tunnel und leiteten gegen ihn ein Ermittlungsverfahren wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens ein. (cs)

