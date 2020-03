Polizei Köln

POL-K: 200317-1-K/BN/BAB Ungeklärter Kölner Kriminalfall von 2011 bei "Aktenzeichen XY"

Köln (ots)

Am Mittwochabend (18. März) wird in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY" ab 20.15 Uhr erneut über den Kölner Kriminalfall "Daniel Schreiner" berichtet, der die Polizei Köln seit dem 9. Januar 2011 beschäftigt. Während der Sendung wird Polizeihauptkommissar Hartmut Schremmer unter der Telefonnummer 0221 229-6274 für Zeugen zu erreichen sein. Grundsätzlich werden Hinweisgeber gebeten, sich unter der Rufnummer 0221/229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei der Polizei Köln zu melden.

Was ist Daniel Schreiner am 9. Januar 2011 zugestoßen? Der damals 23-Jährige hatte um 2.36 Uhr die Diskothek "Klapsmühle" auf den Kölner Ringen alleine verlassen. Nur 28 Minuten später war er mit schwersten Verletzungen auf einem Seitenstreifen des Autobahnkreuzes Bonn-Nord (BAB 555/565) gefunden worden. Polizeihauptkommissar Schremmer erhofft sich von der Ausstrahlung Hinweise, die dazu beitragen, das mutmaßliche Gewaltverbrechen nach den langjährigen Ermittlungen endlich aufzuklären. Erste Vermutungen, Daniel Schreiner sei bei einem Verkehrsunfall so schwer verletzt worden, hatten sich nicht bestätigt.

Auch Daniels Eltern möchten die Ungewissheit über das Schicksal ihres Sohnes endlich loswerden und stellen für sachdienliche Hinweise, die zur Klärung oder Lösung des Kriminalfalls vom 09.01.2011 führen, eine Belohnung in Höhe von 10 000 Euro bereit. (cs)

