Polizei Köln

POL-K: 200316-4-K Mann betritt Bank mit Waffe - Festnahme

Köln (ots)

Ein augenscheinlich verwirrter und bewaffneter Mann (37) hat am Montagnachmittag (16. März) gegen 17 Uhr mehrfach eine Bankfiliale in Köln-Heimersdorf betreten und Bargeld gefordert. Nach Aussage von Zeugen soll er einem Mitarbeiter in dem Bankgebäude am Haselnußhof eine Schusswaffe gezeigt haben. Polizisten nahmen den 37-Jährigen vor der Filiale fest. Ein Spezialeinsatzkommando der Polizei hat die Bank durchsucht. Nachdem es keinerlei Hinweise auf weitere Tatverdächtige gab, sicherten Einsatzkräfte die Spuren am Tatort.

Der Bereich rund um die Bank ist derzeit unter anderem für die Absuche mit einem Diensthund gesperrt. (js)

