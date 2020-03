Polizei Köln

POL-K: 200316-2-K/NE Fahranfänger liefern sich Rennen - Polizei kassiert Autos und Führerscheine

Köln (ots)

Die Polizei hat am Sonntagabend (15. März) die Autos und Führerscheine zweier junger Sportwagenfahrer (18, 22) aus dem Rhein-Kreis Neuss sichergestellt. Im Kölner Ortsteil Niehl hatten sich die Fahranfänger vor den Augen von Beamten des Einsatztrupps Verkehr/Rennen miteinander gemessen. Sinn und Zweck des Führerscheins auf Probe hatten die beiden Ertappten sehr augenscheinlich nicht verinnerlicht.

Gegen 21 Uhr warteten der 22-Jährige am Steuer seines weißen VW Arteon und sein jüngerer Compagnon im schwarzen 3er BMW nebeneinander an der roten Ampel Boltensternstraße/Industriestraße. Beim Umschalten auf Grün rollten beide auf der zweispurigen Richtungsfahrbahn zunächst in Schrittgeschwindigkeit und mit eingeschaltetem Warnblinklicht an - um dann durchzustarten. Mit Vollgas überholte der Arteon-Fahrer einen auf dem rechten Fahrstreifen vorausfahrenden Lieferwagen über den Seitenstreifen. Und touchierte beim Einfahren auf die Fahrbahn beinahe einen unbeteiligten Pkw. Ungeachtet der vorgeschriebenen Höchstgeschwindigkeit von 70km/h beschleunigten die Raser auf circa 170 Stundenkilometer. Im Bereich des Kreisverkehrs Niehler Ei gaben die nachfahrenden Polizisten Anhaltezeichen. An der Geestemünder Straße stoppten sie den VW-Fahrer, während der 18-Jährige sich der Kontrolle zunächst entziehen konnte. Auf Tatvorwurf gab der 22-Jährige an, er wolle einen Krankenbesuch machen und dafür so schnell wie möglich zu der Klinik gelangen...

Wagen, Schlüssel und Fahrerlaubnis des Arteon-Fahrers stellten die Beamten vor Ort sicher. Dem selbsternannten Rennfahrer untersagten sie zudem das Führen erlaubnispflichtiger Kraftfahrzeuge. Dieses Procedere wiederholte sich kurz darauf an der Dormagener Wohnanschrift des 18-Jährigen, der dort von Polizisten des Rhein-Kreises Neuss mit den Konsequenzen seiner "Spritztour" durch Köln konfrontiert wurde. Beide müssen sich nun in Strafverfahren wegen der Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen verantworten. (cg)

