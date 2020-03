Polizei Köln

POL-K: 200316-1-K Falsche Polizisten bestehlen Franzosen in Köln-Eil - Zeugensuche

Köln (ots)

Die Polizei Köln fahndet nach drei falschen Polizisten, die am Samstagnachmittag (14. März) in Köln-Eil ein Fahrzeug (Fahrer: 58) mit französischer Zulassung auf einem Supermarktparkplatz gestoppt haben sollen. Die Unbekannten erbeuteten bei der vorgetäuschten Kontrolle von dem 58 Jahre alten Franzosen mehrere hundert Euro. Zeugen, die die Täter bei der vorgespielten Polizeikontrolle gegen 15 Uhr beobachtet haben oder Angaben einem blauen VW Passat mit Kölner Zulassung machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de beim Kriminalkommissariat 74 zu melden.

Laut Aussage des 58-Jährigen stoppten ihn die falschen Polizeibeamten auf einem Parkplatz auf der Rudolf-Diesel-Straße. Zwei Täter sollen aus dem Passat ausgestiegen sein und sich danach vermeintliche Polizeiausweise vorgezeigt haben. Für einen Verkehrsverstoß sollen sie dann eine hohe Bargeldsumme gefordert haben. Als der Geschädigte Geldscheine hervorholte, griff ein Täter zu und riss sie dem Autofahrer aus der Hand. Anschließend stiegen sie zu dem im Passat wartenden Fahrer und flüchteten in unbekannte Richtung. Laut Zeugen sollen die dunkel gekleideten Männer zwischen 30 und 40 Jahre alt sein. Alle drei sollen kurze schwarze Haare und Vollbärte getragen haben. (mw)

