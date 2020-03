Polizei Köln

POL-K: 200313-6-K Polizei Köln setzt Entscheidung zur Videobeobachtung um

Köln (ots)

Die Polizei Köln hat die heutige Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts NRW in Münster zur Kenntnis genommen und hat bereits eine Fachfirma damit beauftragt, die Kameras der polizeilichen Videobeobachtung am Wiener Platz für den Zeitraum der angemeldeten Demonstration am Samstag (14. März) abzudecken. Die Polizei betrachtet den heutigen Beschluss als Einzelfallentscheidung. (cs)

