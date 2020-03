Polizei Köln

POL-K: 200313-5-K Mordkommission sucht wichtigen Zeugen nach Tötungsdelikt

Köln (ots)

Nachtrag zur Pressemeldung vom 7. März - https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/4540181

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Nach dem tödlichen Angriff auf einen 26-Jährigen am vergangenen Samstagmorgen (7. März) in der Kölner Innenstadt sucht die Mordkommission nach einem wichtigen männlichen Zeugen. Dieser müsste nach derzeitigem Ermittlungsstand die Auseinandersetzung auf der Aachener Straße in Höhe des Grüngürtels zumindest teilweise beobachtet haben. Der Gesuchte soll nach der Tat gegenüber einer 26-jährigen Zeugin Angaben zur Tatwaffe gemacht haben, die zu diesem Zeitpunkt noch nicht in der Öffentlichkeit bekannt waren. Er wird als 25 bis 30 Jahre alter und 1,65 bis 1,70 Meter großer Südländer mit Dreitagebart beschrieben, der laut Zeugenaussagen jedoch nicht mit der Polizei reden wollte.

Die 26-Jährige, die hellblonde lange Haare hat und ein grünschwarzes Kleid trug, war mit dem Mann am Sonntagmorgen (8. März) gegen 5.10 Uhr vor einer Pizzeria in der Aachener Straße 64 ins Gespräch gekommen, als er sie nach Feuer fragte. Zu diesem Zeitpunkt trug er eine graue Hose und einen grauen Pullover mit weißem Aufdruck.

Der Unbekannte wird dringend gebeten, sich unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de beim Kriminalkommissariat 11 zu melden. Auch Hinweise zur Identität des Mannes nehmen die Ermittler auf diesem Wege entgegen. (cs)

