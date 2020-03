Polizei Köln

POL-K: 200313-2-K Einnahmen von Gaststätte gestohlen und zugeschlagen - Fahndungsfotos

Köln (ots)

Nachtrag zur Pressemitteilung Ziffer 3 vom 10. März

Mit Bildern aus einer privaten Überwachungskamera einer Kölner Gastwirtschaft fahndet nun das Kriminalkommissariat 14 nach einem Räuber und sucht Zeugen, die Angaben zu Identität und Aufenthaltsort des Abgebildeten machen können.

In der Nacht auf Dienstag (10. März) hatte der als "etwa 25-30-Jähriger mit schwarzen, lockigen Haaren und Schnurrbart" Beschriebene in der Nippeser Kneipe an der Auguststraße die Tageseinnahmen gestohlen. Die einschreitende Kellnerin (49) und ein sie unterstützender Gast (52) erlitten infolge des Gerangels mit dem Täter leichte Verletzungen.

Um Hinweise wird dringend gebeten unter Tel.-Nr. 0221 229-0 oder per E-Mail auf poststelle.koeln@polizei.nrw.de . (cg)

