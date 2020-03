Polizei Köln

POL-K: 200313-1-K Zigarettenautomat aufgebrochen - Zeugensuche

Köln (ots)

Am späten Donnerstagabend (12. März) haben Unbekannte einen Zigarettenautomaten im Kölner Stadtteil Blumenberg aufgebrochen. Nach derzeitigem Sachstand erbeutete das Trio Zigaretten.

Gegen 23.50 Uhr beobachtete eine Anwohnerin (28) auf der Kallbergstraße drei schwarz gekleidete Männer an dem aufgebrochenen Automaten: "Die haben den Automaten ausgeräumt und die Zigaretten in weißen Plastiktüten verstaut", gab sie gegenüber der Polizei an. Als das Trio die 28-Jährige bemerkte, flüchteten zwei Männer in Richtung Arembergstraße und einer in Richtung S-Bahn-Haltestelle Blumenberg.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu der Tat und dem flüchtigen Trio machen können. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 54 unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (js)

