Polizei Köln

POL-K: 200312-4-K/REK Kripo Köln zerschlägt Einbrecherbande - Haftbefehle vollstreckt

Köln (ots)

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Am heutigen Donnerstagmorgen (12. März) haben starke Kölner Polizeikräfte unter Federführung des Kriminalkommissariats 72 in Frechen (Rhein-Erft-Kreis) drei Haftbefehle gegen Mitglieder (46, 25, 24) einer mutmaßlichen Wohnungseinbrecherbande vollstreckt. Zwei weitere Beschuldigte (47, 52) sitzen bereits in Untersuchungshaft. Die bis dahin überörtlich agierenden Beschuldigten werden dringend verdächtigt, landesweit mindestens 19 Einbrüche verübt zu haben. Ihre Beteiligung an weiteren Einbrüchen wird derzeit geprüft.

Ausgangspunkt des sehr umfangreichen, von der Staatsanwaltschaft Köln geführten Ermittlungsverfahrens war die Festnahme des 46-Jährigen unmittelbar nach einem Einbruchsversuch in Köln-Sülz am Abend des 24.09.2019. Geistesgegenwärtig hatte seinerzeit ein Anwohner das Tatgeschehen an der Gerolsteiner Straße gefilmt und die Polizei alarmiert. Nach kurzer Flucht nahmen Beamte den von dem Zeugen gut beschriebenen, bereits einschlägig Polizeibekannten fest. Eine eigens eingerichtete Ermittlungsgruppe operierte seitdem überwiegend verdeckt gegen die Bande - und machte ihrem Treiben mit den heute erfolgten Zugriffen ein Ende.

Gegen 6 Uhr betraten die Ermittler das Wohnobjekt an der Lindenstraße und machten die dort angetroffenen, mutmaßlichen Einbrecher dingfest. Bei der Durchsuchung der Wohnung stellten die Fahnder zudem mehrere tausend Euro in bar sowie ein Dutzend hochwertiger Uhren und Schmuck als Beweismittel sicher. (cg)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell