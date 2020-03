Polizei Köln

POL-K: 200312-3-K In den Gegenverkehr geschleudert - Fahrer leicht verletzt

Köln (ots)

Ein Golf-Fahrer (33) ist am Donnerstagmorgen (12. März) in Köln-Vingst in einer Kurve auf dem Vingster Ring in den Gegenverkehr geschleudert. Nach ersten Ermittlungen rutschte der 33-Jährige gegen 7.45 Uhr in Höhe der Lustheider Straße aus bislang ungeklärter Ursache mit der Fahrzeugseite gegen die entgegenkommende Toyota-Fahrerin (20). Beide erlitten durch den Zusammenprall leichte Verletzungen.

Ein Audi-Fahrer (40), der hinter der 20-Jährigen in Richtung Frankfurter Straße fuhr, soll laut eigenen Angaben beim Ausweichmanöver mit ihrem Wagen kollidiert sein.

Das Unfallaufnahmeteam der Polizei Köln sicherte die Spuren. Die Beamten sperrten den Vingster Ring bis circa 10.15 Uhr in beide Richtungen ab. Rettungskräfte fuhren die Verletzten in eine Klinik. Der Audi-Fahrer blieb unverletzt. (ph)

