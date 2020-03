Polizei Köln

POL-K: 200312-1-K Senior von Scheinwerferlicht geblendet - Zeugensuche nach Unfallflucht

Köln (ots)

Die Polizei Köln sucht Zeugen, die Hinweise zu einer Verkehrsunfallflucht vom Dienstagnachmittag (10. März) geben können. Nach Aussage eines Golf-Fahrers (81) soll ihm in Köln-Langel gegen 17.30 Uhr auf der Lülsdorfer Straße in Höhe einer Verkehrsinsel ein Auto auf seiner Fahrspur entgegengekommen sein. Die Scheinwerfer sollen ihn so stark geblendet haben, dass er beim Ausweichen mit ein Straßenschild der Verkehrsinsel kollidierte und gegen zwei geparkte Autos schleuderte. Das entgegenkommende Auto soll in Richtung Zündorf weitergefahren sein.

Hinweise zu dem unbekannten Fahrer oder der Fahrerin nimmt das Verkehrskommissariat 2 unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (ph)

