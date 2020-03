Polizei Köln

POL-K: 200310-3-K Einnahmen von Gaststätte gestohlen und zugeschlagen - Zeugen gesucht

Köln (ots)

Ein etwa 25 bis 30 Jahre alter und ungefähr 1,80 Meter großer Mann hat in der Nacht zu Dienstag (10. März) in einer Kneipe in Köln - Nippes eine Geldkassette gestohlen. Als die Kellnerin (49) und ein Gast (52) den Diebstahl bemerkten, schlug der Täter zu und flüchtete mit einem Teil der Tageseinnahmen in unbekannte Richtung. Die Polizei hat noch in der Nacht die Fahndung nach dem als "Nordafrikaner" beschriebenen schlanken Mann aufgenommen. Der Gesuchte hat kurze schwarze, lockige Haare und trägt einen Schnurrbart. Zur Tatzeit war er mit einem hellblauen Pullover, schwarzer Jacke, Jeanshose und Sportschuhen bekleidet. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 14, Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de.

Der spätere Täter befand sich zunächst als Gast in der an der Auguststraße gelegenen Kneipe und spielte an einem Geldspielautomaten. Gegen 2 Uhr soll er die Thekenkraft in akzentfreiem Deutsch angesprochen und um einen Geldbetrag gebeten haben. Als die 49-Jährige das ablehnte, stürmte der Gesuchte zur Theke und packte sich die dahinter stehende Geldkassette. Die Wirtin soll den Diebstahl bemerkt und sofort eingegriffen haben, was zu einem Gerangel zwischen ihr und dem Täter führte. Als die Geldkassette auf den Boden fiel, sprang sie auf und das Bargeld verteilte sich auf dem Fußboden. Diesen Moment soll der Dieb genutzt und Geldscheine zusammengerafft haben. Um der Angestellten zu helfen, soll der 52-Jährige eingegriffen haben. Der Täter soll ihn geschlagen haben und dann geflüchtet sein. (he)

