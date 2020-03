Polizei Köln

POL-K: 200310-2-K Kiosk-Inhaber setzt Pfefferspray gegen Räuberduo ein - Zeugensuche

Köln (ots)

Vergeblich haben zwei als "auffällig schlank und etwa 20-25-jährig" beschriebene Maskierte am Montagabend (9. März) versucht, den Betreiber (40) eines Büdchens in Köln-Sülz zu berauben. Als einer der dunkel Gekleideten den 40-Jährigen mit einer Pistole bedrohte, setzte dieser Tierabwehrspray gegen die Angreifer ein. Die Kripo Köln sucht Zeugen.

Gegen 22.40 Uhr hatten das laut Zeugenangaben mit Schals oder Tüchern unkenntlich gemachte, Mützen oder Kapuzen tragende Duo den Verkaufsraum an der Luxemburger Straße betreten. In sehr schlechtem Deutsch habe einer der Unbekannten die Herausgabe von Bargeld gefordert, gab das Überfallopfer später gegenüber den aufnehmenden Polizisten an. Der Mann habe gleichzeitig eine Pistole auf ihn gerichtet, so der Kölner weiter. Daraufhin habe er jedoch Pfefferspray in Richtung der Räuber gesprüht, die infolgedessen die Flucht ergriffen. Ein Passant (37) sah das über die Scherfginstraße in die Hirzstraße flüchtende, "Kapuzenpullover tragende" Duo.

Das wegen versuchten schweren Raubes gegen die Unbekannten ermittelnde Kriminalkommissariat 14 bittet weitere Zeugen dringend um Hinweise unter Tel.-Nr. 0221 229-0 oder per E-Mail auf poststelle.koeln@polizei.nrw.de . (cg)

