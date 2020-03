Polizei Köln

POL-K: 200309-6-K Seniorin an Geldautomat beraubt - Zeugensuche

Köln (ots)

Am Samstagmittag (7. März) hat ein als mutmaßlicher "Südländer mit kurzen, dunklen und lockigen Haaren" Beschriebener eine Kölnerin (76) an einem Geldautomaten in Wahn beraubt. Vom Tatort an der Heidestraße flüchtete der etwa 30-35-jährige und 1,85 Meter große Mann mit seiner Beute in unbekannte Richtung. Die Kripo Köln sucht Zeugen.

Gegen 11.40 Uhr hatte die Seniorin den Vorraum der dortigen Bankfiliale betreten, um Geld abzuheben. Vor dem Ausgabeautomaten hielt sich ihren Angaben zufolge der spätere, mit schwarzem Stoffmantel bekleidete Angreifer auf. Nach wenigen Minuten habe sie den Unbekannten gefragt, ob er fertig sei und sie den Automaten nun nutzen könne, teilte die 76-Jährige den aufnehmenden Beamten anschließend mit. Dieser habe das "auf Deutsch mit Akzent" bejaht und sich zunächst zurückgezogen, ohne jedoch den Vorraum zu verlassen. Während ihres Abhebevorgangs stieß der Räuber die Überraschte plötzlich zur Seite, entnahm das ausgegebene Geld und flüchtete.

Das wegen des Verdachts des Raubes gegen den Verdächtigen ermittelnde bittet Zeugen dringend um Hinweise unter Tel.-Nr. 0221 229-0 oder per E-Mail auf poststelle.koeln@polizei.nrw.de . (cg)

