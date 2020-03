Polizei Köln

POL-K: 200309-4-K Räuber in Bordell festgenommen - Untersuchungshaft

Köln (ots)

Polizei Köln klärt mehrere Raubdelikte zum Nachteil von Taxifahrern

Nachtrag zu den Pressemitteilungen Ziffer 2 vom 3. März und Ziffer 3 vom 5. März 2020 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/4536348 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/4538702

Polizisten haben am Samstagvormittag (7. März) in Neuehrenfeld einen bereits polizeibekannten Kölner (37) vorläufig festgenommen. Dem 37-Jährigen wird vorgeworfen, mehrfach Taxifahrer mit Elektroschockern bedroht und beraubt zu haben. Bereits am Wochenende musste sich der Festgenommene vor dem Haftrichter verantworten, der ihn in Untersuchungshaft schickte.

Nach ersten Ermittlungen hatte sich der Beschuldigte gegen 10.45 Uhr mit einem Taxi von Kalk in die Hornstraße fahren lassen. Kurz bevor er aus dem Auto ausstieg, entwendete er die Geldbörse des Fahrers (67) und ging zielstrebig in ein Bordell. Der Bestohlene alarmierte die Polizei und gab eine detaillierte Personenbeschreibung ab. Die hinzugerufenen Beamten suchten in dem Laufhaus nach dem Tatverdächtigen und fanden ihn schließlich in dem Zimmer einer Prostituierten (23). Widersprüchliche Äußerungen des Verdächtigen und die Zeugenaussage der 23-Jährigen untermauerten den Tatverdacht - Festnahme!

Kriminalpolizisten gehen derzeit davon aus, dass der Festgenommene auch für die Raubüberfälle auf Taxifahrer am 3. und 4. März verantwortlich ist. Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll er an den beiden Tagen die Fahrer mit einem Elektroschocker bedroht und Bargeld geraubt haben. Die Ermittlungen dauern an. (he)

