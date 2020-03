Polizei Köln

POL-K: 200309-3-K Erneut verletzte bei Verkehrsunfällen mit E-Scootern

Köln (ots)

Innenstadtpolizisten haben am vergangenen Wochenende (7. und 8. März) vier Verkehrsunfälle mit E-Scooter-Nutzern aufgenommen. Fünf Menschen wurden dabei verletzt. Innerhalb von nur 60 Minuten ereigneten sich dabei drei der angezeigten Unfälle. In einem Fall ließen zwei Jugendliche eine verletzte Vierjährige zurück und fuhren auf einem Leih-Scooter davon. Die Polizei Köln sucht dringend Zeugen.

Die Verkehrsunfälle nach ersten Ermittlungen:

Samstag, 7. März, 15.45 Uhr, Neustadt-Nord

Ein alkoholisierter E-Scooter-Fahrer (26) stieß am Samstag (7. März) auf dem Steinweg mit einem geparkten Smart zusammen. Er kam mit Prellungen und Schürfwunden davon. Der Smart wurde leicht beschädigt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,3 Promille. Auf Anordnung der Beamten wurde dem 26-Jährigen auf der Wache eine Blutprobe entnommen.

Samstag, 7. März, 16.40 Uhr, Altstadt-Nord

Gegen 16.40 Uhr fuhr eine junge Frau (18) mit einem Leih-Scooter auf der Trankgassenwerft in Richtung Hohenzollernbrücke. Nach ersten Ermittlungen soll die 18-Jährige aufgrund eines kreuzenden Kleinkinds den E-Scooter abrupt abgebremst haben und gestürzt sein. Das Leihgerät fiel dabei auf eine vorausgehende Fußgängerin (51). Beide Frauen verletzten sich leicht. Rettungskräfte brachten die 51-Jährige in ein Krankenhaus.

Samstag, 7. März, 16.45 Uhr, Altstadt-Süd

Nur 5 Minuten später fuhren zwei Jugendliche nach Zeugenaussage auf einem Leih-Scooter der Firma Lime eine Vierjährige auf dem Anna-Schneider-Steig an. Das Mädchen erlitt dabei eine Kopfplatzwunde, Schwellungen und ein Hämatom im Gesicht. Nach einer kurzen Entschuldigung sollen die Gesuchten die Fahrt auf dem grün-weißen E-Scooter in Richtung Trajanstraße fortgesetzt haben. Die Ermittler des Verkehrskommissariats 2 suchen dringend Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben oder Angaben zu den flüchtigen Jugendlichen machen können. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat 2 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail unter poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen.

Sonntag, 8. März, 2.20 Uhr, Altstadt-Nord

In der Nacht zu Sonntag fuhr eine Britin (20) mit einem E-Scooter von Deutz in die Innenstadt. Laut eigener Aussage fuhr sie zum ersten Mal einen E-Scooter und schaute sich während der Fahrt den Kölner Dom an und übersah nach eigenen Angaben eine Straßenlaterne. Beim Zusammenstoß verletzte sie sich leicht am Kopf. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus.

Mit Beginn des Frühjahrs rechnet die Polizei mit einer Zunahme des E-Scooter-Verkehrs und empfiehlt:

- Machen sie sich mit dem neuen Fortbewegungsmittel vertraut. E-Scooter sind keine Spielzeuge! Üben sie das Fahren vor der ersten Nutzung im öffentlichen Straßenverkehr. Bewegen sie sich erst im dichteren Verkehr, wenn sie ein sicheres und gutes Gefühl im Umgang mit dem Fortbewegungsmittel haben.

- Nutzen sie die vorgeschriebenen Radwege. Wenn kein Radweg vorhanden ist, nutzen sie die Fahrbahn. Gehwege sind tabu!

- Tragen sie zu ihrer eigenen Sicherheit einen Helm und Protektoren.

- Fahrbahnunebenheiten und Ablenkung (Handy, Kopfhörer, etc.) bergen Gefahren

- Nehmen sie Rücksicht auf Andere und beharren sie nicht auf ihr Recht!

- Fahren sie umsichtig und vorsichtig! (mw)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell