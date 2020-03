Polizei Köln

POL-K: 200309-2-K Rollerfahrer flüchtet und verursacht Verkehrsunfall

Köln (ots)

Ein Rollerfahrer (18) hat am Montagmorgen (9. März) in der Kölner Innenstadt auf der Flucht vor der Polizei einen Verkehrsunfall verursacht. Der junge Mann kam mit schweren Verletzungen in eine Klinik.

Gegen 8.30 Uhr war einem Motorradpolizisten in Deutz das abgelaufene Versicherungskennzeichen des Rollers aufgefallen. Der 18-Jährige versuchte, der Kontrolle zu entkommen und flüchtete über die Deutzer Brücke in Richtung Innenstadt. In Höhe des Heumarktes lenkte er seinen Roller über die Fußgängerüberquerung der Stadtbahn und fuhr an den Bushaltestellen auf die Fahrbahn. Dort stieß er mit zwei Autofahrern (57, 69) zusammen. Auch der Versuch, zu Fuß zu flüchten, scheiterte - er rannte gegen das Polizeimotorrad.

Das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Köln sicherte die Spuren und sperrte für die Dauer der Unfallaufnahme die Deutzer Brücke in Richtung Deutz. (ph)

