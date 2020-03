Polizei Köln

POL-K: 200308-3-K Zeugensuche nach mutmaßlichem Raub auf eine 90-Jährige

Köln (ots)

Am Samstagabend (7. März) haben zwei Anwohner (42, 52) eine 90-jährige Frau mit einer Kopfverletzung im Stadtteil Mülheim gefunden. Die beiden Nachbarn fanden die Verletzte gegen 20.30 Uhr in einem Gebüsch auf der Bleichstraße und alarmierten sofort den Rettungsdienst. Die Kriminalpolizei geht von einem Raubüberfall aus und sucht dringend Zeugen.

Da die Seniorin sich an nichts erinnern kann, bittet die Polizei Köln dringend um Hinweise. Zeugen, die auf der Bleichstraße oder in der Nähe etwas beobachtet oder gehört haben werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0221/229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de beim Kriminalkommissariat 14 zu melden. (as)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell