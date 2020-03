Polizei Köln

POL-K: 200307-2-K Bedrohung mit mutmaßlicher Schusswaffe - Vorläufige Festnahme

Köln (ots)

Am Samstagmorgen (7. März) haben Beamte der Bundespolizei einen bewaffneten 21-Jährigen am Hauptbahnhof Köln vorläufig festgenommen. Der Kölner steht im Verdacht gegen 4 Uhr am Appellhofplatz einem Fahrgast (35) der Straßenbahn Linie 16 eine Pistole an den Hals gehalten und ihm gedroht zu haben. Nachdem der 35-Jähriger den Angreifer abgewehrt hatte, verließ er die Straßenbahn unverletzt.

Wenig später machte ein Zeuge Bundespolizisten im Hauptbahnhof auf den Mann mit einer Waffe im Hosenbund aufmerksam. Die Beamten nahmen den 21-Jährigen vorläufig fest und stellten eine Schreckschusspistole bei ihm sicher. Die Kölner Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. (as)

