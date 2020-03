Polizei Köln

POL-K: 200306-1-K Zeugensuche nach Unfallflucht - zwei Verletzte

Köln (ots)

Nach einem Verkehrsunfall mit zwei Verletzten (w58, m32) am Dienstagnachmittag (3. März) in Köln-Ossendorf sucht die Polizei Köln nach einem flüchtigen Pkw. Nach eigenen Angaben war ein Polo-Fahrer (27) gegen 15.50 Uhr an der Kreuzung Von-Hünefeld-Straße/Alte-Escher-Straße einem Auto ausgewichen, dass von der Anschlussstelle der Bundesautobahn 57 kommend auf die Von-Hünefeld-Straße in Richtung Militärringstraße abgebogen war. Durch das Ausweichmanöver des 27-Jährigen auf den linken Fahrstreifen soll eine Mondeo-Fahrerin (58) einem Mercedes (Fahrer: 22; Beifahrer: 32) aufgefahren sein. Der mutmaßliche Unfallverursacher, der laut Zeugenaussagen dem Polo-Fahrer die Vorfahrt genommen hatte, flüchtete in Richtung Militärringstraße. Zeugen werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat 2 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (cs)

