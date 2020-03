Polizei Köln

POL-K: 200303-2-K Nächtlicher Überfall auf Taxifahrer in Kalk - Zeugensuche

Köln (ots)

In der Nacht auf Dienstag (3. März) hat ein bislang unbekannter, als "Südländer mit kurzem, schwarzem Vollbart" Beschriebener einen Taxifahrer (54) in Köln-Kalk beraubt. Beim Halt an der Kapitelstraße Ecke Josephskirchstraße bedrohte der vormalige Fahrgast den Geschädigten mit einem Elektroschocker. Die Kripo Köln sucht Zeugen.

Gegen 0.40 Uhr hatte der spätere Angreifer ein Taxi zur Straßenbahnhaltestelle Refrath (GL) bestellt. Dem Fahrer des Großraumtaxis gab der eine dunkle Kapuzenjacke tragende, "etwa 20-25-Jährige" auf Deutsch mit leichtem Akzent die Kölner Zieladresse an. Beim dortigen Eintreffen kurz nach 1 Uhr habe der Unbekannte einen Elektroschocker auf ihn gerichtet, ihn massiv bedroht und so die Herausgabe von Bargeld erzwungen, teilte der Geschädigte den aufnehmenden Polizisten mit. Anschließend sei der Räuber mit seiner Beute in unbekannte Richtung geflüchtet.

Das wegen räuberischen Angriffs auf einen Taxifahrer ermittelnde Kriminalkommissariat 14 bittet Zeugen dringend um Hinweise unter Tel.-Nr. 0221 229-0 oder per E-Mail auf poststelle.koeln@polizei.nrw.de . (cg)

