Polizei Köln

POL-K: 200303-1-K Öffentlichkeitsfahndung nach versuchten Vergewaltigungen - Gesuchter stellt sich

Köln (ots)

Nachtrag zu Pressemeldung Ziffer 4 vom 27. Februar 2020

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/4532665

Am Montagnachmittag (2. März) hat sich ein junger Mann (25) auf der Polizeiwache Weiden gemeldet und angegeben, derjenige zu sein, nach dem die Polizei Köln in der Öffentlichkeit fahnde. Polizisten nahmen den 25-Jährigen vorläufig fest. Es ist beabsichtigt, den Festgenommenen heute einem Haftrichter vorzuführen. Die Ermittlungen dauern an.

Nach zwei versuchten Vergewaltigungen am 16. Februar hatte die Polizei Köln Fotos des mutmaßlichen Tatverdächtigen veröffentlicht.

Zeugen, die die Tatgeschehen beobachtet haben, werden gebeten, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei den Ermittlern des Kriminalkommissariats 12 zu melden. (cr)

