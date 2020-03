Polizei Köln

POL-K: 200302-2-K Maskiertes Räuber-Duo überfällt Tankstelle - Zeugenaufruf

Köln (ots)

In der Nacht zu Montag (2. März) haben zwei Männer eine Tankstelle in Köln-Dellbrück überfallen. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zur Flucht, zum derzeitigen Aufenthaltsort und/oder der Identität der Täter geben können. Das Duo war dunkel gekleidet. Einer der Räuber trug einen silbernen Motorradhelm und hatte eine kleine, schwarze Pistole bei sich. Sein Komplize hatte sich mit einer Sturmhaube vermummt. Beide sprachen akzentfrei Deutsch.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand betraten die Verdächtigen um kurz vor Mitternacht den Verkaufsraum der Tankstelle an der Bergisch-Gladbacher Straße. Der Täter mit dem Helm bedrohte einen der Kunden (19) und die Angestellte (59) hinter der Theke mit seiner Waffe und forderte Bargeld. Sein Mittäter rannte sofort hinter den Thekenbereich und griff in die geöffnete Kasse. Neben Bargeld steckte er diverse Artikel aus der Auslage in eine große Plastiktüte. Dann flüchteten die Räuber zu Fuß mit ihrer Beute in Richtung Wasserwerkstraße.

Während der Fahndung fanden Einsatzkräfte in Tatortnähe einen verlassenen und nicht mehr zugelassenen Roller sowie ein Fahrrad. Daneben lagen Teile der Beute. Die Polizisten stellten die Gegenstände sicher und setzten einen Diensthund und einen Hubschrauber ein, um das weitläufige Gelände abzusuchen.

Zeugen, die Verdächtiges beobachtet oder wichtige Hinweise haben, werden gebeten, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei den Ermittlern des Kriminalkommissariats 14 zu melden. (cr)

