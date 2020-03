Polizei Köln

POL-K: 200302-1-K Verkehrsunfall - Fahrradfahrerin in Lebensgefahr

Köln (ots)

Eine Fahrradfahrerin (57) hat am Montagmorgen (2. März) in Köln-Müngersdorf bei einem Verkehrsunfall lebensgefährliche Verletzungen erlitten.

Laut Zeugenaussagen war die 57-Jährige gegen 9 Uhr auf dem Fahrradschutzstreifen der Junkersdorfer Straße in Richtung Militärringstraße unterwegs. Ein nachfolgender Golffahrer (78) soll in Höhe des Fußballstadions an der Frau vorbei gefahren sein. Als er sich neben der Radlerin befand, stießen beide zusammen.

Rettungskräfte brachten die Fahrradfahrerin in eine Klinik.

Das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Köln sicherte die Spuren. Die Junkersdorfer Straße war bis 10.30 Uhr in beide Richtungen gesperrt. (ph)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell