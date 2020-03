Polizei Köln

POL-K: 200301-5-K Mit Feuerlöscher auf Konzert gesprüht - mehrere Verletzte

Köln (ots)

Am Samstagabend (29. Februar) haben zwei Männer (29, 32) bei einem Konzert in Köln-Niehl mit einem Feuerlöscher in die Menge gesprüht und dabei fünf junge Frauen (18, 21, 22, 29, 33) verletzt. Rettungskräfte versorgten die Verletzten, die über Atemwegsbeschwerden klagten. Nach bisherigen Erkenntnissen entleerte das Duo den Pulverlöscher gegen 22 Uhr auf der Bühne in der Lokalität auf der Neusser Landstraße. Die knapp 700 Gäste mussten unverzüglich die vernebelten Räumlichkeiten verlassen. Die Tatverdächtigen müssen sich nun unter anderem in einem Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten. Das Kriminalkommissariat 54 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet darum, dass sich weitere Verletzte unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail unter poststelle.koeln@polizei.nrw.de melden. (mw)

