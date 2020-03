Polizei Köln

POL-K: 200301-4-EU/BAB Polo-Fahrer überschlägt sich im Grünstreifen - Krankenhaus!

Köln (ots)

Bei einem Alleinunfall auf der Bundesautobahn 1 in Richtung Dortmund ist in der Nacht auf Sonntag (1. März) ein Mann (39) verletzt worden. Der eingesetzte Notarzt schloss an der Einsatzstelle Lebensgefahr bei dem Patienten nicht aus. Deshalb brachten Rettungskräfte den Verletzten in eine Klinik. Spezialisten des Verkehrsunfallaufnahmeteams unterstützen die Einsatzkräfte vor Ort bei der Unfallaufnahme. Polizisten sperrten während der Unfallaufnahme die Autobahn.

Nach bisherigen Erkenntnissen verlor der 39-Jährige gegen 3.30 Uhr zwischen den Anschlussstellen Mechernich und Wisskirchen die Kontrolle über seinen VW Polo und kam aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Auf dem Grünstreifen überschlug sich der Wagen und blieb auf dem Fahrzeugdach liegen. Ersthelfer versorgten den Verletzten und alarmierten Polizei und Feuerwehr. Am VW Polo entstand erheblicher Sachschaden. Polizisten beschlagnahmten den Wagen. Da anfangs nicht klar war, ob eine zweite Person während des Unfalls im Fahrzeug saß, suchten Einsatzkräfte das Umfeld ab. (mw)

