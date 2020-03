Polizei Köln

POL-K: 200301-2-K Räuber in der Innenstadt vorläufig festgenommen

Köln (ots)

Polizisten haben in der Nacht auf Samstag (29. Februar) einen Mann (38) nach einem versuchten Raub in der Kölner Innenstadt vorläufig festgenommen. Der 38-Jährige soll gegen kurz nach Mitternacht einen Kölner (29) überfallen und verletzt haben.

Nach bisherigen Ermittlungen soll der Räuber sein 29-jähriges Opfer am "Mühlenbach" mit den Worten "Ich brauche dein Handy" angesprochen haben. Als das Opfer das verneinte, schlug der 38-Jährige plötzlich zu und flüchtete ohne Beute in Richtung "Blaubach/Waidmarkt". Innenstadtpolizisten nahmen den alkoholisierten und unter Drogen stehenden Mann noch in Tatortnähe fest. Auf Anordnung der Beamten entnahm ein Arzt ihm im Polizeigewahrsam zwei Blutproben. Bei seiner Durchsuchung fanden die Einsatzkräfte zudem noch Drogen und Drogenbesteck. Der Tatverdächtige muss sich nun in mehreren Strafverfahren verantworten. (mw)

