Polizei Köln

POL-K: 200301-1-LEV Betrunkener Radfahrer gestürzt - Blutprobe!

Köln (ots)

Am Samstagmorgen (29. Februar) ist ein alkoholisierter Radfahrer (47) in Leverkusen-Rheindorf gestürzt und hat sich dabei leichte Gesichtsverletzungen zugezogen. Ein Alkoholtest bei dem Leverkusener ergab mehr als 2,6 Promille. Auf Anordnung der Beamten entnahm ein Arzt ihm auf der Wache eine Blutprobe.

Nach ersten Ermittlungen soll der 47-Jährige gegen 10 Uhr auf der Straße "An der Dingbank" in Richtung Schäfershütte gefahren sein. Laut Zeugen hielt er wegen eines geparkten Autos an und ließ eine entgegenkommende Ford Ka-Fahrerin (34) passieren. Aus ungeklärter Ursache geriet er dabei ins Taumeln und stürzte gegen den Ford der langsam vorbeifahrenden 34-Jährigen. Das Verkehrskommissariat 2 hat die Ermittlungen aufgenommen. (mw)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell