Polizei Köln

POL-K: 200227-5-K Geldautomaten in Rodenkirchen aufgebrochen - Zeugensuche

Köln (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zu Aschermittwoch (25./26. Februar) einen Geldautomaten in Köln-Rodenkirchen aufgebrochen und Bargeld in unbekannter Höhe erbeutet. Nach aktuellem Ermittlungsstand brachen die Verdächtigen zuvor in eine Versicherungsfiliale auf der Hauptstraße ein, um an die Rückseite des Geldautomaten zu gelangen. Die Einbrecher machten sich unter anderem mit einer Flex an der Tresortür zu schaffen. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 71 suchen Zeugen, die in der Tatnacht im Bereich Hauptstraße Ecke Gudrunstraße etwas Verdächtiges beobachtet oder gehört haben. Insbesondere der Einsatz der Flex müsste auch auf der Straße zu hören gewesen sein. Hinweise bitte unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de. (cs)

