Polizei Köln

POL-K: 200227-1-K Diensthündin "Roxy" stellt Einbrecher in gestohlenem BMW - Festnahme

Köln (ots)

Eine Diensthündin der Polizei Köln hat am Mittwochnachmittag (26. Februar) in Holweide einen Einbrecher (35) gestellt. Mit einem gestohlenen BMW war der 35-Jährige zunächst vom Tatort an der Chemnitzer Straße geflüchtet. Bei seiner Festnahme leistete er Widerstand und holte drohend mit einer Glasflasche gegen die Beamten aus. Daraufhin griff "Roxy" zu und biss den Mann in den Arm.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand war der 35-Jährige gegen 14 Uhr in eine rückwärtig gelegene Garage eines Mehrfamilienhauses eingebrochen, nachdem er die hohe Grundstücksmauer des Hinterhofs überklettert hatte. Mehrere Zeugen wurden durch "lautes Gepolter" aufmerksam und alarmierten die Polizei. In der Garage setzte der bereits als Wohnungseinbrecher und Verkehrsstraftäter in Erscheinung Getretene sich in den abgestellten BMW. Rückwärts fahrend durchbrach er mit Vollgas das hölzerne Garagentor sowie das metallene Grundstückstor, rammte anschließend zwei gegenüber geparkte Autos und gab entgegen der Einbahnstraße in Richtung Johann-Bensberg-Straße Gas.

Weitere Zeugen bemerkten den völlig enthemmt und rücksichtslos Flüchtenden und sprachen die alarmierten Polizisten an. Auf der Ostmerheimer Straße rammte der 35-Jährige ein von ihm überholtes Fahrzeug, das beschädigt liegenblieb. Fahndende Einsatzkräfte der Diensthundführerstaffel trafen den Flüchtigen wenig später auf einem Fußweg in der Colonia-Allee an. Im matschigen Grünbereich eines dortigen Firmengeländes hatte sich der Verdächtige mit dem zwischenzeitlich erheblich beschädigten BMW festgefahren. Rettungskräfte fuhren den infolge des Zugriffs Verletzten in eine Klinik. Zwei Polizisten hatten ihrerseits leichte Verletzungen davongetragen, sie blieben jedoch dienstfähig. Ein Atemalkoholtest bei dem Festgenommenen ergab kaum 0,2 Promille. Ein Drogenvortest verlief negativ.

Am Tatobjekt in der Chemnitzer Straße stellten die Beamten anschließend massive Schäden fest. Unter anderem hatte der 35-Jährige offenbar mehrere Fensterscheiben eingeschlagen. In einem Strafverfahren wegen des Verdachts des Einbruchs, des Kfz-Diebstahls, der mehrfachen Unfallflucht, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie der Straßenverkehrsgefährdung muss sich der Festgenommene nun verantworten. (ph)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell