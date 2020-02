Polizei Köln

POL-K: 200226-2-K Jugendlicher zeigt Anscheinswaffe am Neumarkt - Stadtbahn nach Videobeobachtung gestoppt - Anzeige

Köln (ots)

"Ich weiß, dass es dumm war. Ich habe mir nichts dabei gedacht...", so die Einlassung eines jungen Kölners (16), als er nach einem waffenrechtlichen Verstoß in der Innenstadt am Dienstagabend (25. Februar) von starken Polizeikräften gestellt worden war.

Gegen 19.20 Uhr bemerkte ein Leitstellen-Beamter der polizeilichen Videobeobachtung, wie der 16-Jährige am Neumarkt eine schwarze Pistole zückte und umstehenden Personen zeigte. Anschließend steckte der Verdächtige die Waffe wieder in seinen Hosenbund. Zusammen mit seinen Begleitern (16, 15, 15) bestieg er daraufhin eine Stadtbahn der Linie 1 in Richtung Bensberg. An der rechtsrheinischen Haltestelle Deutzer Freiheit stoppten die Kölner Verkehrsbetriebe die Bahn auf Veranlassung der Polizei. Da die alarmierten Streifenbeamten nicht ausschließen konnten, dass es sich um eine scharfe Schusswaffe handelt, legten sie vor der Überprüfung der Bahnfahrer ballistische Schutzwesten an. Die Leitstelle hatte ihnen bereits Beschreibungen der zuvor beobachteten Personen übermittelt. Zum genauen Abgleich vor Ort erhielten die Einsatzkräfte eine gesicherte Videosequenz vom Geschehen auf dem Neumarkt auf deren dienstliche Smartphones. Das auf dieser Grundlage zweifelsfrei erkannte Quartett fuhren die Beamten zur Wache.

Die bei dem 16-Jährigen sichergestellte Softair-Pistole ist eine täuschend echte Nachbildung einer scharfen Schusswaffe. Das öffentliche Führen solcher Anscheinswaffen ist untersagt. Entsprechend legten die Polizisten eine Ordnungswidrigkeitenanzeige im Sinne des Waffengesetzes gegen den Jugendlichen vor. Die Beamten übergaben ihn und seine Begleiter ihren Erziehungsberechtigten. Gegen 22.30 Uhr war der Einsatz beendet. (cg)

