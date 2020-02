Polizei Köln

POL-K: 200225-3-K Zeugenaufruf nach tödlichem Unfall am Barbarossaplatz

Köln (ots)

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/4529069

Nach dem tödlichen Unfall mit einer Stadtbahn am Rosenmontag (24. Februar) am Barbarossaplatz sucht die Polizei Köln dringend Zeugen. Die Ermittler des Verkehrskommissariats 2 gehen derzeit davon aus, dass die 20-Jährige nur von dem hinteren Bahnwaggon erfasst wurde. Anhand der bisherigen Zeugenaussagen ließ sich bislang jedoch nicht rekonstruieren, wie die Fußgängerin gegen 16 Uhr ins Gleisbett an der Stadtbahnhaltestelle "Barbarossaplatz" geraten ist. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (cs)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell