Polizei Köln

POL-K: 200225-2-K Falsche Polizisten klingelten direkt bei Senioren - Warnhinweis

Köln (ots)

Die Polizei warnt erneut vor falschen Polizeibeamten, die direkt bei Rentnern im Kölner Stadtgebiet an der Haustür klingeln. Diese Trickbetrüger rufen nicht vorher bei den Senioren an. In Köln-Sülz erbeuteten zwei falsche Ermittler mit dieser Masche am Samstagmittag (22. Februar) eine Münzsammlung von fünfstelligem Wert. Zudem decken sich in sechs Fällen in Köln-Niehl und Köln-Seeberg die Täterbeschreibungen so sehr, dass die echte Polizei von ein und demselben Täter ausgeht.

Die Trickdiebe geben sich den Senioren gegenüber als Polizisten aus, erschleichen sich an der Wohnungstür das Vertrauen der Geschädigten, verschaffen sich Zutritt oder lassen sich deren Schmuck und Bargeld direkt im Hausflur übergeben. Angeblich würden sie die Wertsachen in Sicherheit bringen, da in unmittelbarer Nähe in letzter Zeit vermehrt Einbrüche stattgefunden hätten.

Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben oder selbst von falschen Polizisten an der Wohnungstür angesprochen worden sind, werden gebeten, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei der Polizei Köln zu melden. (cr)

