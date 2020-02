Polizei Köln

POL-K: 200224-2-K Rosenmontagsumzug beendet - junge Frau bei Unfall mit Stadtbahn getötet

Köln (ots)

Der Rosenmontagsumzug durch die Kölner Innenstadt verlief aus polizeilicher Sicht störungsfrei. Überschattet wurden die Feierlichkeiten durch einen tödlichen Unfall mit einer Stadtbahn am Barbarossaplatz. Nach aktuellem Ermittlungsstand ist eine junge Frau (20) aus Dortmund gegen 16 Uhr an der Haltestelle unter eine in Richtung Chlodwigplatz anfahrende Bahn geraten und tödlich verletzt worden. Derzeit sichert das Verkehrsunfallteam der Polizei Köln Spuren, um den genauen Unfallhergang zu rekonstruieren. Die beteiligte Stadtbahn war zunächst weitergefahren. (cs)

