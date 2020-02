Polizei Köln

POL-K: 200223-2-K Zeugenaufruf nach Unfallflucht - Radfahrerin schwer verletzt

Köln (ots)

Die Polizei Köln sucht Zeugen eines Unfalls auf der Neusser Straße von Donnerstagabend (20. Februar). Eine Radfahrerin (30) war gegen 20 Uhr in Richtung Innenstadt unterwegs, als sie in Höhe der Shell-Tankstelle von einem vorbeifahrenden Auto touchiert wurde. Die 30-Jährige stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Ohne sich um die verletzte Radfahrerin zu kümmern fuhr der dunkelblaue oder schwarze Kleinwagen einfach weg. Der Autofahrer oder die Autofahrerin hat den Unfall möglicherweise nicht bemerkt. Rettungskräfte brachten die 30-Jährige in ein Krankenhaus, wo sie stationär aufgenommen wurde.

Der Unfallbeteiligte und Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben, werden gebeten, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei den Ermittlern des Verkehrskommissariats 2 zu melden. (cr)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell