Polizei Köln

POL-K: 200223-1-K Mann schwebt nach Angriff in Lebensgefahr - Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Köln (ots)

Staatsanwaltschaft Köln und Polizei Köln geben bekannt:

Bei einer Auseinandersetzung vor einem Lokal in Köln-Bilderstöckchen sind am Sonntagmorgen (23. Februar) mehrere Männer zum Teil lebensgefährlich verletzt worden. Um kurz vor 5 Uhr waren drei Besucher der Gaststätte (26, 29, 32) aus bislang ungeklärter Ursache mit einem Passanten (56) in Streit geraten. Die erst verbale Auseinandersetzung endete damit, dass der 56-Jährige mit einem Messer auf seine Kontrahenten losgegangen sein soll. Dabei erlitten der 26-Jährige lebensgefährliche, der 29-Jährige schwere und den 32-Jährige leichte Verletzungen.

Augenzeugen riefen die Polizei. Als die Beamten vor Ort eintrafen, lies sich der Tatverdächtige widerstandslos festnehmen. Rettungskräfte brachten alle Beteiligten mit Polizeibegleitung, darunter auch den 56-jährigen ebenfalls verletzten Angreifer, in Krankenhäuser. Noch in der Nacht hat die Polizei Köln eine Mordkommission eingesetzt.

Zeugen, die das Tatgeschehen beobachtet haben, werden gebeten, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei den Ermittlern des Kriminalkommissariats 11 zu melden.

Derzeit laufen bereits erste Zeugenvernehmungen. Mit weiteren Ergebnissen und Informationen zum Sachverhalt ist nicht vor Dienstag zu rechnen. (cr)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell