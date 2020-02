Polizei Köln

POL-K: 200222-1-K/BAB Schwerer Unfall auf der A4 - Autofahrerin in Lebensgefahr

Köln (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn 4 ist am Freitagabend (21. Februar) bei Wiehl eine Autofahrerin (29) lebensgefährlich verletzt worden. Sie war mit ihrem Toyota gegen kurz nach 20 Uhr in Fahrtrichtung Olpe unterwegs, als sie in Höhe des Rastplatzes Morkepütz aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet ihr Auto ins Schleudern und kam entgegen der Fahrtrichtung auf der Fahrbahn zum Stehen. Ein nachfolgender Mercedes-Fahrer (46) konnte nicht mehr ausweichen und fuhr frontal in den Toyota der 29-jährigen Frau aus Olpe. Der Niederländer im Mercedes blieb unverletzt. Seine beiden Söhne (16, 18), die ebenfalls im Wagen saßen, erlitten bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten alle Beteiligten in Krankenhäuser.

Zwecks Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge, sperrten Polizisten die Richtungsfahrbahn für knapp vier Stunden ab und leiteten den Verkehr über den Rastplatz an der Unfallstelle vorbei.

Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben, werden gebeten, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei den Ermittlern des Verkehrskommissariats 2 zu melden. (cr)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell