Polizei Köln

POL-K: 200220-6-K Ehepaar beim Rückwärtsfahren erfasst - Schwerverletzt

Köln (ots)

Beim Rückwärtsfahren in eine Parklücke hat ein Audifahrer (47) am Mittwochvormittag (19. Februar) in Köln-Longerich zwei Fußgänger (78, 81) erfasst. Die beiden Senioren wurden bei dem Verkehrsunfall schwer verletzt. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Die Ärzte nahmen sie dort zur Weiterbehandlung stationär auf.

Nach ersten Ermittlungen soll der 47-Jährige auf der Grethenstraße gegen 11.15 Uhr rückwärts in die Parklücke gefahren sein. Dabei erfasste sein Auto die beiden Eheleute, die nach derzeitigem Sachstand gerade die Straße überqueren wollten. Das Verkehrskommissariat 2 hat die Ermittlungen zu dem Verkehrsunfall aufgenommen. (ph)

