Polizei Köln

POL-K: 200220-5-K Frau von zurückrollendem Ford in Auffahrt erfasst - Schwerverletzt

Köln (ots)

Eine Kölnerin (63) hat am Mittwochmorgen (19. Februar) in Köln Widdersdorf durch einen herabrollenden Ford Ecosport schwere Verletzungen erlitten. Nach ersten Erkenntnissen parkte die 63-Jährige den Wagen gegen 6.30 Uhr aus der Garage in der Hauptstraße aus. Nachdem sie den Ford in der abschüssigen Hauseinfahrt abgestellt hatte, soll sie ausgestiegen sein, um das Garagentor zu schließen. Der Ford soll aus bislang unbekannter Ursache die Einfahrt hinab gerollt sein und erfasste die Kölnerin. Ersthelfer reagierten auf die Hilferufe der Schwerverletzten und alarmierten Rettungskräfte. Diese brachten die Frau in eine Klinik. (ph)

