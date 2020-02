Polizei Köln

POL-K: 200220-2-K Einbruchsalarm: Polizei nimmt zwei Einbrecher auf frischer Tat fest

Köln (ots)

Das Zusammenspiel von effektiver Sicherheitstechnik und dem Einsatz der Polizei Köln hat in der Nacht zu Donnerstag (20. Februar) im Stadtteil Höhenberg zur Festnahme von zwei Männern (38, 47) geführt. Ihnen wird vorgeworfen, kurz zuvor in eine Gaststätte eingebrochen zu sein. Die beiden Festgenommenen müssen sich jetzt in einem Ermittlungsverfahren verantworten.

Gegen 2 Uhr löste der Alarm einer an der Olpener Straße gelegenen Gaststätte aus. Angestellte der vom Inhaber beauftragten Sicherheitszentrale meldeten der Polizei den Vorfall. Wenig später erreichten Polizisten den Einsatzort. Sie erkannten einen Verdächtigen im Eingangsbereich. Sein Komplize befand sich hinter einem bereits aufgebrochenen Rolltor. Er hantierte gerade an der Eingangstür herum.

Beide Tatverdächtigen ließen sich widerstandslos festnehmen. In ihren Taschen fanden die Polizisten Handschuhe und eine Taschenlampe. Zudem lag am Tatort ein Brecheisen, das die Uniformierten als Beweismittel sicherstellten.

Das zuständige Kriminalkommissariat 71 hat bereits die Ermittlungen aufgenommen. (he)

