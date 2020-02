Polizei Köln

POL-K: 200219-4-K Flex-Geräusche verraten Fahrraddieb - Festnahme

Köln (ots)

Dank eines aufmerksamen Fahrradfahrers (49) hat die Polizei Köln am Dienstagvormittag (18. Februar) in Köln-Deutz einen Fahrraddieb (35) festgenommen. Dem 35-Jährigen wird vorgeworfen, ein Elektrofahrrad an einem Bürokomplex am Ottoplatz gestohlen zu haben. Polizisten stellten den mit Haftbefehl gesuchten Mann im Bahnhof Messe-Deutz und nahmen ihn fest.

Nach ersten Ermittlungen war der Zeuge gegen 11.15 Uhr durch "Flex-Geräusche" auf den 35-Jährigen aufmerksam geworden. Er bemerkte, dass der Verdächtige offensichtlich kurz zuvor das Schloss des E-Bikes durchtrennt hatte und sich mit dem Zweirad in Richtung Bahnhof bewegte. In sicherem Abstand folgte der 49-Jährige dem mutmaßlichen Dieb und alarmierte zeitgleich die Polizei. Neben dem gestohlenen Fahrrad stellten die Beamten einen Winkelschleifer sicher. Der rechtmäßige Besitzer erhält noch heute sein E-Bike zurück. Die Ermittler prüfen, ob der Polizeibekannte für weitere Fahrraddiebstähle verantwortlich ist. (ph)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell