Polizei Köln

POL-K: 200219-3-K Fahndung nach Raubserie auf Spielhallen - Öffentlichkeitsfahndung

Köln (ots)

Nachtrag zu den Pressemeldungen Ziffer 2 vom 19. Januar und Ziffer 1 vom 14. Februar

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/4495983

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/4520107

Mit Bildern aus der polizeilichen Videobeobachtung sowie aus der Überwachungskamera einer Spielhalle sucht die Polizei Köln einen Unbekannten. Der Gesuchte steht im Verdacht, im Zeitraum 18. Januar - 13. Februar für insgesamt vier Raubüberfälle in der Kölner Innenstadt sowie in Kalk verantwortlich zu sein. In allen Fällen soll der Mann die Angestellten mit einem Schraubendreher oder einem Messer bedroht und so Bargeld erbeutet haben.

Nach einem weiteren Überfall auf eine Spielhalle an der Venloer Straße in Köln-Ehrenfeld am heutigen Morgen (19. Februar) prüfen Ermittler derzeit einen Zusammenhang zu der Raubserie. Die Angestellte (44) beschrieb den Mann, der gegen 7 Uhr die Spielothek betrat, als einen etwa 1,75 Meter großen Schwarzen. Der Maskierte soll eine Basecap und dunkle Kleidung getragen und unter Vorhalt eines Messers Geld von der 44-Jährigen gefordert haben. Mit der Beute flüchtete der Verdächtige unerkannt.

Hinweise zu Identität, Aufenthaltsort und Wohnort des Mannes nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (jk)

