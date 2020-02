Polizei Köln

POL-K: 200219-1-K/BAB Lkw kippt auf die Seite - Fahrer schwer verletzt

Köln (ots)

Ein Lastwagenfahrer (40) hat am Mittwochmorgen (19. Februar) auf der Autobahn 61 bei einem Verkehrsunfall schwere Verletzungen erlitten. Laut Zeugenaussagen soll er gegen 6.15 Uhr kurz vor der Anschlussstellte Bergheim-Süd gegen die mittlere Betonschrammwand gefahren und nach rechts in den Grünstreifen gekippt sein. Kurz zuvor hatten Autofahrer gemeldet, dass der Sattelzug in der Anschlussstelle Türnich bereits mit der Leitplanke kollidiert sein sollte und quer zur Fahrbahn zum Stehen kam. Anschließend setzte er seine Fahrt fort. Nach ersten Aussagen des Notarztes könnte ein internistischer Notfall bei dem 40-Jährigen vorliegen.

Derzeit ist der rechte Fahrstreifen in Richtung A 44 gesperrt. Für die Bergung des Sattelzugs können weiteren Sperrungen erforderlich sein. (ph)

