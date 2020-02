Polizei Köln

POL-K: 200218-3-K Räuber flüchtet nach Überfall auf Spielothek - Öffentlichkeitsfahndung

Köln (ots)

Mit Bildern aus einer Überwachungskamera fahndet die Polizei Köln nach einem derzeit noch nicht identifizierten Mann. Ihm wird vorgeworfen, am Donnerstagabend (2. Januar) eine Spielothek in Köln-Nippes überfallen zu haben. Ersten Ermittlungen zur Folge soll der Tatverdächtige gegen 18 Uhr die Spielhalle auf der Neusser Straße betreten haben. Unter dem Vorwand Geld wechseln zu wollen, soll er eine Angestellte (51) angesprochen und ihr direkt in den Kassenbereich gefolgt sein. "Er schubste mich bei Seite und griff sofort in die Kasse", erklärte die Überfallene gegenüber hinzugerufenen Polizisten. Trotz Gegenwehr der 51-Jährigen entwendete der Unbekannte Bargeld und flüchtete anschließend mit seiner Beute in Richtung der Auerstraße.

Hinweise zu der Identität des Mannes sowie zu seinem Wohnort und Aufenthaltsort nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (jk)

