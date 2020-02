POL-K: 200218-2-K Zwei Autos der Marke Porsche aus Tiefgaragen gestohlen - Fahndungsbilder

Polizei Köln

Derzeit noch unbekannte Täter haben in der vergangenen Woche aus verschiedenen Tiefgaragen zwei Autos der Marke Porsche entwendet. Die Tatorte befinden sich in den Stadtteilen Sülz und Lindenthal.

Am Samstag (15. Februar) erstattete ein Kölner (40) Anzeige wegen Diebstahls seines Porsche. Nach ersten Ermittlungen war der 911 SC aus einer verschlossenen Tiefgarage im Bereich der Paul-Schallück-Straße gestohlen worden.

Einen Tag später (16. Februar) meldete sich ein Lindenthaler (53) bei der Polizei und erklärte, dass sein Porsche Cabriolet (911 SC) von seinem Tiefgaragenstellplatz in der Theresienstraße entwendet worden war.

In beiden Fällen sicherten Polizisten an den Tatorten die Spuren und leiteten umgehend Fahndungsmaßahmen ein.

Die Ermittler des Kriminalkommissariats 74 fragen:

Wer hat in der vergangenen Woche an den angeführten Tatorten - insbesondere im Bereich der Tiefgaragen - verdächtige Beobachtungen gemacht, die mit den Taten in Verbindung stehen könnten?

Wer kann Angaben zum Verbleib der gestohlenen Autos machen?

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 74, Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de. (he)

