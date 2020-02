Polizei Köln

POL-K: 200216-2-K Unter Alkohol- und Drogeneinfluss - Autofahrer versucht wegzurennen und leistet Widerstand

In der Nacht zu Sonntagmorgen (16. Februar) hat ein junger Autofahrer (18) in Köln-Westhoven nach dem Versuch vor einer Verkehrskontrolle auf der Oberststraße wegzurennen massiven Widerstand geleistet. Offenbar unter Alkohol- und Drogeneinfluss schlug und trat der 18-Jährige um sich und schrie die Polizisten an: "Drecksbullen, ihr seid alle Hurensöhne, Wichser, Bastarde (...). Ich ficke Euch alle!". Bei der folgenden Rangelei am Boden erlitten zwei Beamte leichte Verletzungen.

Für den jungen Kölner endete die Sonntagnacht gegen 3.45 Uhr nach einem positiven Atemalkoholvortest (rund 1 Promille) und einem auf Amphetamine ausgeschlagenen Drogenvortest mit einer Blutprobe, Strafanzeigen wegen Trunkenheit im Verkehr, Verstoßes gegen das Arzneimittelgesetz, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung sowie der Beschlagnahme seines Führerscheins und dem Schlüssel seines Renault Clio. (as)

