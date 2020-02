Polizei Köln

POL-K: 200214-5-K/BAB 54-jähriger Sprinter-Fahrer fährt auf Lkw auf - Lebensgefahr

Köln (ots)

Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 1 in Fahrtrichtung Saarbrücken ist am Freitagnachmittag (14. Februar) um kurz nach 14 Uhr der Fahrer (54) eines Mercedes-Sprinter in seinem Führerhaus eingeklemmt worden. Die Polizei sperrte die A1 zwischen der Anschlussstelle Burscheid und dem Kreuz Leverkusen in Richtung Süden für etwa eineinhalb Stunden. Aktuell leiten die Beamten der Verkehr auf dem linken Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbei.

Aus bisher ungeklärten Gründen soll der Mercedes auf den Anhänger des vor ihm fahrenden Lkw MAN (Fahrer: 32) aufgefahren sein. Rettungskräfte fuhren den Verletzten in ein Krankenhaus. (js)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell