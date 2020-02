Polizei Köln

POL-K: 200214-1-K Spielhallen-Räuber droht mit Messer - Zeugensuche

Köln (ots)

Ein bislang unbekannter, als "circa 1,75 Meter großer Schwarzer" beschriebener Räuber hat am Donnerstagmorgen (13. Februar) eine Spielhalle in der Kölner Neustadt-Nord überfallen. Gegen 7.50 Uhr betrat der mit dunkler Kappe und Schal Maskierte die Vergnügungseinrichtung an der Aachener Straße Ecke Flandrische Straße. Unmissverständlich zeigte der etwa 25-30-jährige und komplett schwarz gekleidete Angreifer der Angestellten (37) ein Messer und forderte auf Englisch die Herausgabe des Kasseninhalts. Mit seiner Beute im dreistelligen Bereich verließ der Unbekannte den Tatort und ging in Richtung Rudolfplatz. Eine umgehend eingeleitete Ringfahndung der Polizei Köln verlief erfolglos. Das ermittelnde Kriminalkommissariat 14 bittet Zeugen dringend um Hinweise unter Tel.-Nr. 0221 229-0 oder per E-Mail auf poststelle.koeln@polizei.nrw.de . (cg)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeipräsidium Köln

Pressestelle

Walter-Pauli-Ring 2-6

51103 Köln



Telefon: 0221/229 5555

e-Mail: pressestelle.koeln(at)polizei.nrw.de



https://koeln.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell