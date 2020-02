Polizei Köln

POL-K: 200213-5-K Polizei Köln fahndet nach gestohlenem Porsche 911

Köln (ots)

Mit Fotos fahndet die Polizei Köln nach einem als Oldtimer zugelassenen Porsche. Nach ersten Ermittlungen ist der weiße Sportwagen im Zeitraum von Dienstag (11. Februar) bis Mittwochabend (12. Februar) im Stadtteil Junkersdorf aus einer Tiefgarage gestohlen worden. Die Ermittler der Kripo Köln fragen:

Wer hat in dem Tatzeitraum im Bereich des Ulmenwegs verdächtige Beobachtungen gemacht, die mit dem Diebstahl in Verbindung stehen könnten? Wer kann Angaben zum Verbleib des 'Porsche 911 SC' machen?

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 74 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de.

Gegen 22.20 Uhr bemerkte der Eigentümer (48) des Autos den Diebstahl und alarmierte umgehend die Polizei. Die Beamten nahmen eine Anzeige auf. Die Ermittlungen des zuständigen Kriminalkommissariats dauern an. (he)

